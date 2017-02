27 febbraio 2017 09:15 DS, nasce la gamma Performance Line Allestimenti più esclusivi per DS3, DS4 e DS5

Per promuovere il suo lato sportivo, la gamma DS si arricchisce di una nuova linea di prodotto Performance Line. Pochi sanno infatti che DS è una delle protagoniste del campionato di Formula E (terza nella passata stagione) e così ecco le versioni Performance Line per tutti e 4 i modelli della gamma: la DS3 coupé e DS3 Cabrio, la 5 porte DS4 e lʼammiraglia DS5.

Tutte condividono il tetto nero lucido a contrasto con le tinte di carrozzeria e il raffinato fregio DS Performance sul cofano, le portiere, lo spoiler posteriore. Fregio che riprende i colori Rosso Carminio, bianco e oro del Virgin Racing Team impegnato in Formula E, col quale DS collabora. Il look sportivo si completa coi cerchi in lega nero lucido con coprimozzo rosso, da 17 ai 19 pollici a seconda delle versioni. Anche all’interno l’atmosfera è da granturismo, con sedili specifici personalizzati DS Performance, rivestimenti pregiati in pelle lavorata con motivi in rilievo e pedaliera sportiva in alluminio. La dotazione hi-tech comprende il Touch Pad 7 pollici con funzione Mirror Screen, telecamera di retromarcia e su DS5 anche il navigatore di serie.

La lista degli accessori a richiesta è lunghissima, a dimostrazione delle enormi possibilità di personalizzazione delle DS, che già in gamma ha la versione DS3 Performance da 208 CV e ha sdoppiato la DS4 con la variante Crossback. La nuova Performance Line si aggiunge alle versioni già disponibili ed è abbinabile a un’ampia offerta motoristica. Per DS3 l’allestimento è abbinabile a 7 motori con potenze da 82 a 165 CV, per DS4 a 7 motori da 120 a 210 CV e per DS5 a 4 motori da 165 a 210 CV. Secondo le previsioni del gruppo PSA, il 15% dei clienti DS si orienterà per una versione Performance Line.

I prezzi delle nuove Performance Line partono dai 19.800 Euro per la compatta DS3, da 23.300 Euro per DS3 Cabrio, da 26.200 Euro per DS4 e da 37.800 Euro per DS5.