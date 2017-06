Dovizioso e la prova della Leon Cupra da 300 CV

Il momento magico di Andrea Dovizioso non si ferma alle due ruote ‒ e al bis di trionfi in MotoGP del Mugello e di Barcellona ‒ ma si sposta anche alle quattro ruote. Lo vediamo in queste immagini al volante della nuova Seat Leon Cupra da 300 CV, la sportiva più ambiziosa della Casa spagnola, di cui il “Dovi” è il nuovo brand ambassador insieme al compagno di scuderia alla Ducati Jorge Lorenzo.