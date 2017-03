8 marzo 2017 11:30 Seat, ruolo centrale nelle strategie Volkswagen In Spagna la produzione dei nuovi cambi del gruppo

Non è mai stata in un momento migliore di questo. Seat guarda allʼanno in corso e ai prossimi forte dei numeri che lʼhanno consolidata come hub importante del gruppo Volkswagen. E a Ginevra, nel corso dellʼoriginale Press Talk organizzato per svelarci le sue strategie, ce ne dà una dimostrazione.

Seat allʼ87° Salone di Ginevra 1 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 2 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 3 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 4 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 5 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 6 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 7 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 8 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra 9 di 9 Ufficio stampa Ufficio stampa Seat allʼ87° Salone di Ginevra leggi dopo slideshow ingrandisci

Il 2016 di Seat si chiuso con vendite globali in crescita del 16,5%, con la soglia di 400 mila veicoli superata. La Casa spagnola viaggia ormai verso il mezzo milione di auto vendute ogni anno e questʼanno il cantiere sfornerà novità molto interessanti. Come la Leon Cupra di nuova generazione, un bolide da 300 CV che si muoverà con versatilità tra le piste e la strada; o il Suv compatto di segmento B Arona, che andrà ad affiancare il più grande Ateca in un segmento fino a pochi mesi sconosciuto da Seat. E poi cʼè lei, lʼinossidabile Ibiza, che ha conquistato 5,4 milioni di clienti nel mondo in scarsi 35 anni, e che al Salone di Ginevra vediamo nelle vesti inedite della quinta generazione.

Dietro la nuova Ibiza cʼè una strategia Volkswagen rilevante. La best-seller spagnola è la prima vettura costruita sulla piattaforma modulare MQB-40, sulla quale verranno costruite altre vetture del gruppo, anche la futura Polo. A Martorell, lo storico stabilimento Seat alle porte di Barcellona, ormai escono anche modelli Audi entry level e di recente è stata siglata lʼintesa per produrre i nuovi cambi automatici di cui il colosso tedesco ha sempre più bisogno. Insomma di lavoro ce nʼè tanto in Catalogna e questo spinge per offrire sempre qualcosa in più alla clientela, come la nuova versione XCellence su tutti i modelli Seat, unʼalternativa allʼallestimento sportivo FR e centrata più sullo stile e gli equipaggiamenti tecnologici.