Correre nei rally con la Twingo R1

Lʼobiettivo Renault però è di fare della sua enfant terrible un modello da commercializzare per la strada e il divertimento in pista. Come già fa con la Clio RS Trophy. Il kit Twingo R1A viene proposto ai clienti in un pacchetto già completo, pronto per scendere in pista, che prevede fra lʼaltro dischi freno anteriori e pinze freno maggiorate, supporti motore rinforzati, cerchi specifici. Per la sicurezza si è lavorato sul nuovo serbatoio FT3/99 (obbligatorio dal 2017) e su un roll-bar specifico. Il costo del kit, inclusa la scocca specifica e la verniciatura interna, è di 26.000 euro (IVA esclusa), da aggiungere al prezzo ordinario della Twingo TCe.