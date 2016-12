Citroen, famiglie al centro del progetto

Pensata per il tempo libero, per gli spiriti più avventurieri e sportivi, la Citroen C4 Cactus Rip Curl scopre il fascino del surf. Merito della partnership con Rip Curl, brand australiano leader al mondo nella promozione di questo sport. In Italia vedremo la nuova versione a settembre, con due motorizzazioni a disposizione: PureTech benzina da 110 CV e BlueHDi a gasolio da 100 CV. Di serie queste versioni avranno il Grip Control, il sistema che ottimizza la trazione in base alle condizioni di marcia, e che abbiamo visto già su Peugeot 2008. Il sistema prevede 5 modalità di guida: Standard, Sabbia, Fuoristrada, Neve ed ESP Off (attiva fino a 50 km/h), e si abbina a pneumatici invernali Mud & Snow forniti da Goodyear.