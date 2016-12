Citroen Space Tourer, maxi MPV

La versatilità è oggi il valore aggiunto di ogni buon veicolo. Sempre più spesso, infatti, gli automobilisti cercano modelli funzionali, che possano essere utilizzati in famiglia, sul lavoro, nel tempo libero. Un contesto nel quale Citroen Space Tourer si rivela davvero imbattibile: è proposto in tre differenti lunghezze ‒ 4,60, 4,95 e 5,30 metri ‒ così da soddisfare ogni esigenza di trasporto , con una modularità che non ha pari. Lʼaltezza di 1,90 metri assicura la miglior abitabilità allʼinterno e, ovviamente, anche la massima capacità di carico. Con 5 posti occupati, Space Tourer offre un bagagliaio da quasi 2.000 litri nella misura più piccola , 2.381 litri in quella media e 2.932 litri in quella XL di 5,3 metri! Le porte laterali scorrevoli, il lunotto apribile e gli innumerevoli vani portaoggetti esaltano la versatilità del grande MPV Citroen .

Lʼabitacolo può ospitare fino a 9 persone, e tutti hanno ottimi spazi a disposizione. Il veicolo si presta bene anche allʼuso di navetta. Abbondanti le tecnologie che facilitano la vita, come l'Head-up Display e la navigazione 3D, ma anche tecnologie al servizio della sicurezza come la spia di stanchezza del guidatore e lʼoriginale "Coffee Break Alert" che invita a fare una pausa dopo due ore di guida. Citroen lo doterà delle più moderne motorizzazioni a gasolio BlueHDi, come quella da 180 CV e 400 Nm che è anche Best in Class per livelli di consumi ed emissioni di CO2.