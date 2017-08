BMW M240i, coupé/cabrio con impronta sportiva

Fiore allʼocchiello del progetto è il telaio leggero in fibra di carbonio, che favorisce la dinamicità della baby tedesca. Il design è chiaramente distintivo rispetto alle altre versioni della Serie 2 e si fa notare per le fiancate atletiche e i grandi cerchi da 19 pollici con pneumatici da 225/35 davanti e 245/30 dietro. Il motore della BMW M240i è il 6 cilindri in linea biturbo benzina, lo stesso che la nuova Serie 1 adotta sul modello M140i, ed esprime 340 CV di potenza. Il cambio può essere o il manuale a 6 marce dʼimpronta sportiva o lʼautomatico Steptronic a 8 rapporti. A richiesta cʼè anche la trazione integrale xDrive, davvero un plus per la categoria delle sportive coupé/cabriolet.