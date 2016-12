10 maggio 2016 09:00 BMW M2 Coupé, muscoli e cavalli Piccola sportiva di grande potenza

È il nuovo modello dʼaccesso alla gamma BMW M, è una coupé due porte dal look tradizionale e con lʼimmancabile trazione posteriore di casa BMW. La modernità sta invece nellʼassetto sportivo M e nella filosofia “lightweight” dellʼalluminio. Stiamo parlando dellʼinedita BMW M2, che qualcuno avrà visto in MotoGP, dovʼè stata scelta come Safety Car per la stagione 2016.

La grinta di BMW M2 Coupé 1 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 2 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 3 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 4 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 5 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 6 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 7 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 8 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 9 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 10 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 11 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 12 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 13 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 14 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 15 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 16 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 17 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 18 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 19 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 20 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 21 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 22 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 23 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 24 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 25 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé 26 di 26 Ufficio stampa Ufficio stampa La grinta di BMW M2 Coupé leggi dopo slideshow ingrandisci

Il look della BMW M2 Coupé spiega già molto della vettura: il frontale basso sembra voler mordere lʼasfalto, mentre le grosse prese d’aria tirano fuori i fumi dal motore. Le fiancate sono muscolose e poggiano su cerchi in alluminio da 19 pollici, mentre la coda chiude con i doppi terminali di scarico e spoiler specifico della gamma M. Di carattere anche gli interni, con l’utilizzo dell’Alcantara per i pannelli interni delle porte e la consolle centrale, mentre la fibra di carbonio a vista crea un ambiente sportivo e al tempo stesso pregiato. Impronta sportiva per i sedili, il volante e la leva del cambio.

Il motore è un 6 cilindri in linea 3.0 biturbo benzina sviluppato ex novo da BMW. Sviluppa la potenza di 370 CV e una coppia massima di 465 Nm a soli 1.400 giri al minuto. Se si opta per il cambio a doppia frizione M a 7 rapporti e il Launch Control, la nuova BMW M2 Coupé accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi, e solo lʼelettronica ne limita la velocità a 250 km/h. Una piccola grande sportiva insomma, che non trascura il discorso sicurezza, visto che il controllo della stabilità integra una funzione M Dynamic Mode che in circuito tollera lo slittamento delle ruote, permettendo di eseguire derapate leggere e sotto controllo. Il prezzo è di 62.400 euro.