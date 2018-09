Audi A1 Sportback, upgrade radicale

Lo dimostrano le prese dʼaria muscolari sulla fiancata e quelle tre fessure sotto il bordo del cofano motore, una citazione stilistica dellʼicona rally Audi Sport quattro del 1984. Il frontale è stato reso più aggressivo, con la calandra allargata e in posizione più bassa, che rivela maggior grinta. Allʼinterno lʼabitacolo è ora più spazioso di prima e lʼupgrade tecnologico è stato netto: cʼè lʼesordio su questo modello della telecamera di retromarcia e la strumentazione digitale poggia su uno schermo da 10,25 pollici, con di serie il display touch da 8,8 pollici e optional da 10,1”. Tutti i comandi sono in stile touch e il navigatore su cloud è in grado di calcolare e variare in tempo reale il percorso in base alle condizioni del traffico.