Una donna racconta: "Ero in viaggio con Aylan e suo padre era lo scafista"

A bordo di quella barca Zainab era salita con il marito e con i tre figli. Sono arrivati soltanto in tre. In tutto là sopra erano in 12. Abdullah ha detto che sono finiti in mare perché durante il viaggio qualcuno si è innervosito per il mare grosso e si è alzato, provocando il capovolgimento dell'imbarcazione. Ma lei racconta invece che alla guida di quello scafo, sul quale ha perso Haidra, 8 anni, e Zainab, 12, c'era proprio lui e che la situazione è peggiorata quando a bordo ha cominciato a entrare acqua. Ricorda che suo marito aveva chiesto al parde di Aylan di non correre, che rischiavano di affondare.



E ancora, dice di aver chiesto all'intermediario se il viaggio fosse sicuro. "Mi ha confortato - risponde - dicendomi che il capitano stesso era in viaggio con due figli piccoli e la moglie.



A gettare ombre su Abdullah ci sono anche alcuni post su Twitter e Facebook, secondo cui il padre di Aylan sarebbe tornato subito in Siria proprio perché lo scafista era lui. E ancora, sul quotidiano iracheno Shafaq News un'altra donna ricorda che l'uomo che guidava la barca era ubriaco, senza però specificare che fosse proprio Abdullah. E ancora, c'è chi dice che l'uomo si sia messo alla guida dello scafo quando il titolare li aveva abbandonati, spaventato della onde, tuffandosi in mare.