Tsipras in tv: "L'Ue mi vuole cacciare"Varoufakis: "Grexit? Appello a Corte Ue"

"L'Ue vuole cacciare me non la Grecia" - "Non credo che i creditori ci vogliano cacciare dall'Euro. I costi sarebbero enormi": ha detto il premier greco Alexis Tsipras sostenendo invece che "vogliono cacciare un governo che ha il sostegno popolare: la loro è una scelta politica".



Varoufakis:"Corte Ue contro Grexit" - La Grecia potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per bloccare l'espulsione della Grecia dall'area euro, la cosiddetta Grexit. A ipotizzare questa possibilità è il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, in un'intervista al Telegraph riportata dall'agenzia Bloomberg.



Merkel: "Senza compromessi Ue fallisce"



"Con un no forte, migliore negoziato" - "Più forte sarà il fronte del No al referendum del 5 luglio, più forti saranno le chance di un miglior negoziato dopo il referendum", ha aggiunto Alexis Tsipras. "Ricordiamoci l'esempio del referendum in Irlanda al trattato di Lisbona e i cambiamenti introdotti dopo il No".



"Non vogliamo rompere eurozona, ma greci devono vivere" - "Noi non vogliamo rompere l'Eurozona, ma faremo tutto il necessario affinchè i greci sopravvivano", ha detto Tsipras, ribadendo che le istituzioni hanno dato alla Grecia "un ultimatum di 48 ore per prendere o lasciare" le proposte e ha negato che la Grecia abbia lasciato il tavolo negoziale. "Le risposte iniziali alla nostra richiesta per un'estensione del programma (per arrivare alla data del referendum) non erano state negative. La decisione dell'Eurogruppo ci ha presi di sorpresa", ha anche ricordato il primo ministro.



"Con chiaro risultato, accordo subito" - "Le banche riapriranno appena la Bce riaprirà la liquidità. Questo avverra' dopo un chiaro risultato al referendum, che consentira' un accordo entro poche ore": lo ha detto Alexis Tsipras nell'intervista a Ert.