Varoufakis: "Contro la Grexit andremo davanti alla Corte Ue"

La Grecia potrebbe ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per bloccare l'espulsione della Grecia dall'area euro, la cosiddetta Grexit. A ipotizzare questa possibilità è il ministro delle finanze greco, Yanis Varoufakis, in un'intervista al Telegraph riportata dall'agenzia Bloomberg.

La Grecia "minaccia di cercare un'ingiunzione contro le istituzioni europee per bloccare l'espulsione del paese dall'euro", dice quindi il Telegraph.



"Considereremo di certo un'ingiunzione alla Corte di Giustizia europea. La nostra appartenenza non è negoziabile" mette in evidenza Varoufakis. "Una richiesta di ingiunzione - aggiunge il Telegraph - sarebbe uno sviluppo senza precedenti, che complicherebbe ulteriormente la crisi".



Secondo indiscrezioni, le autorità greche starebbero anche valutando un'azione contro la Bce per aver congelato la liquidità di emergenza per le banche greche. Varoufakis ritiene che la Grecia abbia abbastanza liquidità per andare avanti fino al referendum ma ammette che il controllo dei capitali rende la vita difficile alle aziende greche.