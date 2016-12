Parigi, ritrovata una cintura esplosiva: "Potrebbe essere quella di Salah"

E proprio a Montrouge e Chatillon il terrorista di Molenbeek era stato localizzato prima che arrivassero a prenderlo gli amici e complici chiamati perché lo riportassero in Belgio dopo aver guidato il commando degli attacchi nella capitale francese.



Salah "fuggito" dal martirio? - Il ritrovamento della cintura, se sarà confermato che è quella di Salah, ed il fatto stesso che il fuggiasco abbia avuto bisogno di convocare all'ultimo momento dei vecchi amici per tornare in Belgio, sono indizi a favore del "ripensamento" ipotizzato domenica dal fratello Mohamed: "Probabilmente ha visto o sentito qualcosa che gli hanno aperto gli occhi".



In fuga dalla polizia o dall'Isis? - Al momento Salah, unico sopravvissuto del commando entrato in azione a Parigi, resta introvabile. Una dopo l'altra si rivelano prive di fondamento tutte le segnalazioni di avvistamento. Nel più totale riserbo sulle indagini, mantenuto dalle autorità belghe, che hanno schierato in campo una squadra di 800 inquirenti, monta l'ipotesi che Salah sia in fuga più dall'Isis che dalle polizie di mezza Europa. Lo Stato islamico avrebbe infatti vissuto come un tradimento il mancato "martirio" di Salah.