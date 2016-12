Amici: "Salah vuole andare in Siria" Il fratello: "Di certo ci ha ripensato"

Oltre a loro due Salah avrebbe contattato una terza persona via Skype attraverso un telefono cellulare. L'indicazione è stata confermata sempre all'AbcNews dal fratello di Salah, Mohamed, risultato estraneo ai fatti, secondo cui "non è affatto lontano".



La minaccia in Belgio va al di là del solo Salah: "Cerchiamo molteplici sospetti, è per questo che abbiamo messo in campo una simile concentrazione di risorse", ha detto il ministro degli Interni e vicepremier Jan Jambon. Secondo France Info, sarebbero almeno una decina gli uomini ricercati, pronti ad attacchi come a Parigi.



Il fratello convinto di un suo ripensamento - Il fratello ha poi aggiunto, in un'intervista alla tv belga Une, di essere "convinto che Salah abbia avuto un ripensamento, è una persona molto intelligente, che ha fatto un passo indietro perché ha sentito qualcosa, ha sentito che non era quello che voleva".



E ancora: "Come famiglia non abbiamo paura, desideriamo che si arrenda, che si consegni per portare le risposte che tutti cerchiamo, preferiamo vederlo in prigione che in un cimitero".



Mohamed è convinto che i suoi fratelli "non si siano radicalizzati ma siano stati manipolati. Certo che ero vicino a loro, conversavamo di cose banali, hanno avuto un cambiamento da sei mesi a questa parte ma non preoccupante. Quando tuo fratello ti dice che ha smesso di bere o che si interessa di più di religione, non è necessariamente un cambiamento radicale".