Belgio, blitz polizia: un arresto e 3 fermi Premier: "Massima allerta fino a lunedì"

Premier: "Massima allerta fino a lunedì" - La situazione è "estremamente seria" ha detto il premier Charles Michel. Al termine del Consiglio di sicurezza nazionale il primo ministro ha quindi fatto sapere che il livello 4 di allerta per la regione di Bruxelles capitale sarà mantenuto "fino a lunedì prossimo" con valutazioni quotidiane.



Chiusi i luoghi pubblici, scuole e metrò - Intanto, anche per consentire alla polizia di proseguire la caccia ai terroristi, Bruxelles resta paralizzata. Fino a mercoledì scuole, asili, università e uffici pubblici restano chiusi, metro e tram sotterranei fermi, centri commerciali serrati, tutti gli eventi aperti al pubblico annullati. Un inedito per il Belgio, una situazione eccezionale dettata dalla gravità della situazione, con un terrorista in fuga pronto a farsi esplodere aiutato da parecchi complici, forse una decina. Il governo belga e l'antiterrorismo temono ancora "offensive a più riprese contro molteplici obiettivi", soprattutto quelli affollati, esattamente come a Parigi.



Blitz della polizia a Bruxelles e Charleroi - Le operazioni della polizia, che hanno portato al fermo di 21 persone (17 delle quali poi rilasciate) sono scattate nel tardo pomeriggio di domenica. Le forze speciali hanno chiuso un ampio perimetro vicino alla Grand Place, sono entrati in un hotel Radisson poco distante, e hanno compiuto azioni a Etterbeek, Molenbeek, Jette, Anderlecht, Forest, Woluwe. Tutto sotto gli occhi di una città spettrale. Contemporaneamente, altre tre perquisizioni si sono svolte nella città di Charleroi. Ma in tutte le operazioni non sono state trovate né armi né esplosivi.



Salah intercettato a Liegi, sfugge ancora alla cattura - E proprio domenica sera Salah Abdeslam sarebbe stato intercettato nei dintorni di Liegi. Il terrorista però sarebbe riuscito a fuggire, si è detto in un primo momento, a bordo di una Bmw in direzione della Germania.



Bwm trovata, ma nulla porta a Salah - Nel pomeriggio di lunedì, secondo quanto riferito dai media belgi, l'auto sarebbe stata ritrovata abbandonata a Rocourt, in Svizzera. Salah non avrebbe quindi tentato di fuggire in direazione della Germania. D'altra parte non c'è alcuna certezza che l'uomo si sia trovato o si trovi in questa zona.