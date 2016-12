21 aprile 2016 07:45 Una vita da sovrana: la regina Elisabetta compie 90 anni, Gran Bretagna in festa La monarca ha battuto tutti i record: è la più longeva della storia britannica, il suo regno è il più duraturo e nel corso della sua vita ha visitato ben 120 Paesi

Il 21 aprile la Gran Bretagna festeggia i 90 anni di Sua Maestà Elisabetta II. Nel corso del suo regno da record, la regina più longeva della storia britannica ha visitato ben 120 Paesi e ha lasciato un segno indelebile nella storia (non solo) del Novecento. La festa per Elisabetta sarà tripla: dal 12 al 15 maggio è prevista una grande festa pubblica a Windsor, che coinvolgerà 1.500 artisti tra danze, musica e spettacoli, mentre a giugno si terrà la parata in pompa magna del "Trooping the Colour" con annesso pranzo per diecimila sul Mall, fuori da Buckingham Palace.

I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici 1 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 2 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 3 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 4 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 5 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 6 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 7 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 8 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 9 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 10 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 11 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 12 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 13 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 14 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 15 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 16 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 17 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 18 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 19 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 20 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 21 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 22 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 23 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 24 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 25 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 26 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 27 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 28 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 29 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 30 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 31 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 32 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 33 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 34 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 35 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 36 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 37 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 38 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 39 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 40 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 41 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 42 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 43 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 44 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 45 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 46 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 47 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 48 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 49 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 50 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 51 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 52 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 53 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 54 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 55 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 56 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 57 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 58 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. 59 di 59 Portfolio Mondadori Portfolio Mondadori I 90 anni di Elisabetta II, la regina da record più amata dai britannici Una riunione di famiglia, una torta preparata preparata dalla vincitrice di un seguitissimo reality tv di cucina e un record da regina apparentemente irraggiungibile. Oggi Elisabetta II, monarca di Gran Bretagna, festeggia così il suo novantesimo compleanno. Un nuovo sondaggio mostra che l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. leggi dopo slideshow ingrandisci

Io dichiaro davanti a voi tutti che la mia vita, sia essa lunga o breve, sarà dedicata al vostro servizio e al servizio della nostra grande famiglia imperiale a cui tutti apparteniamo Elisabetta II Discorso al Commonwealth del 21 aprile 1947 La regina più amata dai britannici - Secondo un nuovo sondaggio, l'amore dei sudditi britannici per la loro sovrana da oltre 63 anni è enorme. Elisabetta II, la monarca con il regno più duraturo della storia britannica, non sembra aver intenzione di andare in pensione, anche se negli ultimi anni ha affidato alcuni dei suoi compiti ai membri più giovani della famiglia reale. Un nuovo sondaggio indica che ai britannici va bene così: il 70% di loro si augura che regni il più a lungo possibile, la percentuale più alta dal 1981. Secondo il sondaggio Ipsos-Mori per il King's College di Londra, il sostegno alla monarchia resta elevato, al 76%.



Harry: "Lei è il capo" - Carlo e il figlio William partecipano sempre di più agli impegni pubblici della regina, ma Elisabetta ha presenziato a 393 di essi nel corso del 2015, comprese due visite di Stato, a Malta e in Germania. William, che con la moglie Kate e i due bambini piccoli ha portato una ventata di energia alla casa reale britannica, ha reso omaggio alla nonna, che con il fratello Harry chiama "il capo". "Sono incredibilmente fortunato ad avere mia nonna nella mia vita. Nel suo novantesimo compleanno, è molto energica e una vera guida per la sua famiglia", ha dichiarato il principe.



Neutralità politica - La regina è vista in Gran Bretagna come una presenza costante, simbolo di stabilità in un mondo turbolento, un'immagine che ha coltivato con cura rifiutando di rendere pubbliche le sue opinioni personali. La sua determinazione a restare al di sopra della politica è stata messa a dura prova in vista del referendum sulla Brexit del 23 giugno, dopo che un quotidiano ha diffuso la notizia di una sua adesione all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Il titolo del tabloid The Sun, "La regina è per la Brexit", ha provocato una replica insolitamente puntuta di Buckingham Palace, che ha sottolineato che la sovrana "è e resterà sempre neutrale" sul piano politico.