Elisabetta, la regina da record: il suo è il regno più lungo della storia britannica

Dall'Impero al nuovo Millennio - Elisabetta divenne regina nel 1953, nel pieno del periodo postcoloniale, quando l'Impero andava verso la completa dissoluzione, per regnare nei difficilissimi anni Settanta e Ottanta, con le tensioni sociali che scuotevano la nazione e il sanguinoso conflitto nord-irlandese che imperversava. Il Paese ha superato tutte queste difficoltà, anche grazie alla presenza, mai ingombrante, dei Windsor e della sovrana, che ha vinto anche la sfida di una modernizzazione molto rapida e di una nazione diventata punto di riferimento europeo per economia e tecnologia.



C'è chi la critica per essere la sovrana più neutrale della storia britannica - Più longeva che grande. E' questo il controverso giudizio dello storico britannico David Starkey. "Non ha fatto o detto nulla che qualcuno ricorderà", ha tuonato, lapidario, lo studioso, attirandosi le ire dei sudditi che invece pensano proprio il contrario.



E chi invece pensa che la sua forza sia proprio la sua neutralità - Non ha mai rilasciato un'intervista o espresso un'opinione in merito agli avvenimenti non esercitando così alcune influenza politica. Questo per molti storici, a differenza di Starkey, è il suo punto di forza. Non esprimendo un'opinione infatti non ha commesso errori. Diventando una figura imperturbabile. L'unico neo è forse stato quello di non interpretare per tempo il sentimento popolare di cordoglio per la morte di Diana.