Olimpiadi, la Corea del Nord apre a Seul: discuterà la partecipazione ai Giochi

Secondo la radio statale nordcoreana, i due Paesi avrebbero organizzato un incontro nel villaggio di confine di Panmunjom, storico luogo in cui venne firmato l'armistizio del 1953 che pose fine alla Guerra di Corea. Intanto Seul, che aveva proposto colloqui il 9 gennaio dicendosi pronta ad ammettere atleti nordcoreani, ha espresso grande soddisfazione per la riapertura del canale di dialogo con Pyongyang.



L'annuncio è maturato all'indomani dell'offerta promossa dal presidente sudcoreano Mon Jae-in di colloqui intercoreani di alto livello sulla possibile partecipazione ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang (9-25 febbraio) e sulle strade da percorrere per migliorare i rapporti.



"Sostenendo una decisione della leadership, avremo contatti stretti con il Sud in un modo sincero e leale", ha commentato Ri Son-gwon, a capo dell'agenzia nordcoreana che gestisce le delicate questioni con il Sud. "Discuteremo di temi operativi sul potenziale invio della nostra delegazione", ha aggiunto Ri, che non ha però menzionato l'ipotesi di accettazione dell'offerta avanzata da Seul di un dialogo più ampio capace di coinvolgere anche il nodo nucleare.