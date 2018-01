Nord Corea a Olimpiadi invernali, il 9 gennaio colloqui a Seul

Il leader nordcoreano ha usato il suo discorso di saluto alla nazione di Capodanno per ribadire che il suo Paese è ormai uno Stato nucleare, affermando di avere sempre il "pulsante nucleare" a portata di mano. Ma allo stesso tempo, il leader della Corea del Nord ha precisato che Pyongyang potrebbe partecipare ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang, che si terranno dal 9 al 25 febbraio.



Il ministro sudcoreano Cho Myoung-Gyon ha confermato la volontà del suo governo di organizzare un tavolo di discussione con il Nord: "in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo ed in qualsiasi forma". "Speriamo che la Corea del Sud e quella del Nord possano sedersi faccia a faccia per discutere della partecipazione di Pyongyang alle prossime Olimpiadi e di altre questioni in modo da poter migliorare i nostri rapporti bilaterali", ha aggiunto.



Due gli atleti che dovranno essere "invitati" dal Cio - In merito ai Giochi Olimpici sono due gli atleti della Nord Corea, la coppia di pattinatori Ryom Tae-Ok et Kim Ju-Sik, ad essersi qualificati ma non hanno confermato la loro presenza alla federazione internazionale di pattinaggio entro il 30 ottobre, data di scadenza dell'iscrizione. Pertanto per poter partecipare avranno bisogno di un invito da parte del Cio. La partecipazione degli atleti di Pyongyang alle manifestazioni sportive organizzate nella Corea del Sud è sempre stata legata alla situazione politica. La Corea del Nord, infatti, ha boicottato i Giochi Olimpici di Seul 1988 ma ha presto parte a quelli asiatici svoltisi nel 2014 ad Incheon nei pressi di Seul.