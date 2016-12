Migranti, Alfano: "Schengen è salvo" Estensione controlli fino a 2 anni

Su Schengen "a mio avviso fino a maggio siamo in tempo per ragioni tecniche e politiche", ha dichiarato Alfano. Il ministro ha poi rivolto un messaggio "a tutti quelli che credono che per l'Italia la soluzione sia chiudere Schengen: ma si rendono conto o no che non possiamo mettere il filo spinato nel mar Mediterraneo e nemmeno nell'Adriatico e il danno economico sarebbe enorme?".



Redistribuzione e rimpatrio - Dopo la riunione, il ministro italiano ha affidato al suo profilo Twitter il suo pensiero sulla crisi migratoria. "L'ho ribadito: serve redistribuzione europea dei profughi e rimpatrio degli irregolari", ha scritto.



"Valutiamo hotspot nel nord-est" - Alfano è poi intervenuto in merito alla realizzazione degli hotspot: "Stiamo valutando anche l'area del nord-est perché dobbiamo tenerci pronti ad un'ipotesi di flusso dalla frontiera nord-est a seguito della rotta balcanica". Nessuna conferma al momento su Tarvisio o al Brennero.



Slovacchia: "Se cade Schengen, guai per Balcani" - Un'eventuale dissoluzione del sistema Schengen di libera circolazione in Europa avrebbe conseguenze molto pesanti per i Paesi dei Balcani occidentali, secondo il ministro degli esteri slovacco Miroslav Lajcak. "Se questo sistema cade saranno i Paesi dei Balcani occidentali a patire le conseguenze più pesanti", ha aggiunto il ministro slovacco sottolineando di una politica unitaria e credibile per risolvere l'emergenza migranti.



"Chiesta estensione controlli fino a 2 anni" - La maggioranza dei ministri dell'Interno Ue ha quindi chiesto alla Commissione europea di attivare le procedure previste dall'articolo 26 del Codice delle frontiere di Schengen. Le norme permetteno, a certe condizioni, di prorogare dagli attuali sei mesi a due anni le misure di ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne dell'area di libera circolazione, quando queste misure siano state adottate da uno o più Stati membri a causa di una "minaccia grave per l'ordine pubblico o la sicurezza interna". A chiederlo sei Stati membri dell'Ue (Germania, Austria, Danimarca, Svezia, Francia, Slovenia) e un settimo paese membro dello spazio Schengen ma non dell'Ue, la Norvegia.