Summit Ue dei ministri dell'Interno, in ballo Schengen e immigrazione

In agenda, dunque, la crisi dei rifugiati con i conseguenti problemi per la tenuta del sistema di Schengen, e le persistenti difficoltà dell'Ue a gestire questa emergenza con una politica comune.



Sulla stampa intanto, sono apparsi diverse ipotesi lanciate da diversi governi o dalle stesse istituzioni Ue, per misurare le reazioni degli altri governi e delle opinioni pubbliche. Ultima, pubblicata dal "Financial Times" sabato, l'ipotesi di "isolare la Grecia" da Schengen, rafforzando i suoi confini con un Paese candidato ma non membro dell'Ue, la Macedonia, per non far passare verso l'Europa i rifugiati e immigrati irregolari che Atene non riesce a fermare sul suo territorio, né ancora a identificare e registrare.



Nel programma della riunione informale, tuttavia, questa ipotesi non appare, così come non c'è nessuna ancora proposta di portare a due anni (invece degli attuali sei mesi) la scadenza dei controlli alle frontiere interne di Schengen già reintrodotti da diversi Paesi membri, a cominciare dalla Germania. Comunque, per questo c'è ancora tempo, i controlli introdotti dalla Germania e altri Paesi membri possono continuare per ora fino a maggio.



Alfano: "Con Grecia fuori inizio sgretolamento" - "Siamo dell'idea che l'Europa debba restare ad assetto stabile e che non ci possano essere pezzetti di Europa dentro e pezzetti di Europa fuori". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, all'arrivo alla riunione Ue, commentando l'ipotesi di isolare la Grecia da Schengen. "Sarebbe l'inizio dello sgretolamento", ha poi aggiunto.