L'Avana, riapre l'ambasciata Usa a Cuba Kerry: "Non siamo prigionieri della storia"

"Ripristinate le relazioni diplomatiche" - "Questa bandiera è il simbolo del ripristino delle relazioni diplomatiche dopo 54 anni", ha aggiunto Kerry, che ha anche parlato in spagnolo. Meno di un mese fa era stata riaperta l'ambasciata cubana a Washington.



"Usa e Cuba non più nemici, ma vicini" - Gli Stati Uniti e Cuba "non sono più nemici o rivali, ma vicini", ha detto ancora il segretario di Stato americano. "L'avvio di normali relazioni diplomatiche non è un favore fatto da un Paese a un altro. Normali relazioni rendono più facile parlarsi. Il parlarsi fa sì che possiamo capirci meglio".



"Cubani più serviti con genuina democrazia" - "I cubani devono modellare il loro futuro, sono meglio serviti da una genuina democrazia", ha continuato Kerry premendo inoltre su L'Avana affinché onori gli obblighi sui diritti umani.



Protagonisti i marine che ammainarono la bandiera - A issare nuovamente la bandiera a stelle e strisce sono stati chiamati i tre ex marine che, il 4 gennaio del 1961, ammainarono la stessa bandiera dalla sede diplomatica. Si tratta di Jim Tracy, 78 anni, Mike East, 76 anni e Larry Morris, 75 anni.



Centinaia i cubani accorsi fin dalle prime ore della mattinata per non perdere lo storico momento.