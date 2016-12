Usa, issata la bandiera cubana nell'ambasciata di Washington

Prosegue quindi il disgelo delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba. Il segretario di Stato Usa John Kerry ha annunciato che si recherà a Cuba il prossimo 14 agosto per issare la bandiera americana sull'ambasciata americana. John Kerry sarà il primo segretario di Stato Usa a recarsi a Cuba dal 1945.



In occasione della riapertura ufficiale delle relazioni diplomatiche tra Washington e l'Avana, Kerry incontrerà in queste ore al dipartimento di Stato il ministro cubano degli Esteri Bruno Rodriguez Parrilla e all'incontro seguira' una conferenza stampa congiunta.