Indonesia, 40enne muore al funerale della madre: schiacciato sotto la bara

Il funerale TorajanNell’Indonesia del nord la religione più diffusa è il cristianesimo. Ma per quanto riguarda il funerale, il rito ha subito le contaminazioni di un culto più antico e prevede che si conduca il defunto lungo la "via degli antenati". Questa cerimonia è molto importante per i Torajan, i quali vegliano sulla salma anche per un anno intero, e poi ne organizzano il funerale, che può arrivare a costare anche centinaia di migliaia di dollari e proseguire per giorni. Chi partecipa, balla e canta attorno alla bara e banchetta con la carne di maiale. Il momento culminante è, appunto, quando gli uomini presenti trasportano il defunto lungo una scala a pioli in bambù fino a una sorta di altare, chiamato Lakkian.