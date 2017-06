Incendio Londra, legale famiglie: morti i due ragazzi italiani

Già da giovedì i pompieri avevano dichiarato di non aver più alcuna speranza di trovare sopravvissuti fra i resti carbonizzati del grattacielo.



Chi erano Gloria e Marco - Gloria Trevisan, 27 anni di Camposampiero (Padova) e Marco Gottardi, 27 anni di San Stino di Livenza (Venezia), abitavano al 23esimo piano del grattacielo. I due ragazzi, entrambi architetti, si erano trasferiti a Londra da appena tre mesi per motivi di lavoro.



Ancora incertezza sul bilancio definitivo, si potrebbero superare le 100 vittime - C'è ancora incertezza sul bilancio definitivo delle vittime dell'incendio alla Grenfell Tower: la polizia al momento parla di trenta morti ufficiali e 76 dispersi (più 24 feriti, dei quali dodici gravi). Il numero definitivo dei morti quindi potrebbe superare i cento, dato che ormai non c'è più alcuna speranza di trovare persone vive tra i resti del grattacielo. Alcuni media britannici parlano di 70 vittime, numero che calcola probabilmente alcuni morti già accertati anche se non ufficialmente identificati (e quindi ancora inseriti dalla polizia nella lista dei dispersi).