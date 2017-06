Rogo Londra, le ultime parole di Gloria alla mamma: "Dal cielo vi aiuterò"

"Sto per andare in cielo e da lassù vi aiuterò. Grazie per quello che avete fatto per me". Sono le ultime parole di Gloria Trevisan, la giovane padovana dispersa con il fidanzato Marco Gottardi nel rogo della Grenfell Tower a Londra, in una straziante telefonata alla madre. "Stavano dando un addio. Non ci sono motivi per sperare che Gloria e Marco siamo ancora vivi", ha spiegato l'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia Trevisan.