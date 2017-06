Londra, incendio della Grenfell Tower: le denunce inascoltate sulle falle sicurezza

Il comitato aveva denunciato in particolare l'utilizzo di un rivestimento isolante plastico giudicato profeticamente pericoloso e infiammabile. Ma le ispezioni s'erano chiuse con le rassicurazioni di rito e persino la conferma dell'indicazione di restare barricati negli appartamenti in caso di focolai. "Una micidiale beffa", dicono al comitato, dove si parla di "orecchie sorde" da parte delle autorità e si sospettano interessi torbidi quanto lucrosi della proprietà.



Testimoni denunciano falle sicurezza - "Sono state le grida della gente a salvarmi, non l'allarme anti-incendio, che non ha funzionato", ha raccontato Paul Munakr, uno dei residenti della Grenfell Tower che è riuscito a mettersi in salvo.



Il sindaco Khan: "Adesso servono risposte" - E' necessario che "sia data risposta prima possibile" agli interrogativi legati alla sicurezza della Grenfell Tower di Londra, perché "si tratta di domande molto importanti". Lo ha dichiarato il sindaco di Londra, Sadiq Khan, facendo riferimento alle denunce fatte in passato dai residenti.



May: "Apriremo indagine" - Sulla vicenda è intervenuta anche Theresa May che ha fatto sapere che "ci sarà un'indagine appropriata e se ci saranno lezioni da imparare, così sarà e saranno intraprese azioni".