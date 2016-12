Europa, la Mogherini avverte: "Chi costruisce muri contro i migranti rischia procedure d'infrazione"

Federica Mogherini non esclude un intervento dell'Ue contro i Paesi che, per fronteggiare i flussi migratori, costruiranno muri e barriere ai confini. "Possono scattare le procedure di infrazione verso gli Stati che non rispettano le regole", ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue in collegamento con il convegno dei Giovani di Confindustria. "Le regole sono regole - ha aggiunto -. Valgono nei bilanci come in tutti i settori".