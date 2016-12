Immigrazione, Renzi: "L'Europa è tornata a costruire muri"

"Quest'anno l'Europa è tornata a costruire i muri: il primo è quello della paura". Lo ha detto il premier, Matteo Renzi, intervenendo a Firenze sulla questione migranti. "La battaglia sull'immigrazione - ha aggiunto - è ancora tutta da giocare. La questione è tutt'altro che risolta, non solo perché ciò che sta avvenendo in Turchia pone in questione l'accordo tra Ue e Ankara. Faccio mie le parole di Muscat: quella non può essere la soluzione".