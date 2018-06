Canada, Parlamento approva la legalizzazione della marijuana

Il Parlamento canadese ha approvato la legge che legalizza la marijuana per uso ricreativo a livello nazionale. Il Cannabis Act, dopo il via libera della Camera, è passato al Senato con 52 voti a favore e 29 contrari. I canadesi potranno acquistare e consumare legalmente la marijuana già da settembre. Si tratta del secondo Paese a livello mondiale, dopo l'Uruguay, a legalizzare la marijuana per uso ricreativo.