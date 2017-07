Uruguay, al via la vendita di cannabis in farmacia per uso ricreativo: primo caso al mondo

L' Uruguay ha dato il via alla vendita in farmacia di cannabis a uso ricreativo sotto il controllo statale: è il primo caso al mondo. Al momento la pianta è disponibile solo in 16 rivendite del Paese , poiché il governo non ha raggiunto un accordo con le grandi catene di farmacie. Gli acquirenti, residenti iscritti nei registri dei consumatori, possono acquistare al massimo 10 grammi di cannabis a settimana.

La cannabis viene venduta a 1,30 dollaro a grammo. La limitazione dell'acquisto ai soli residenti dell'Uruguay è stata decisa per evitare che arrivino "turisti della droga". Finora nell'apposito registro si sono iscritte 4.959 persone, la maggior parte delle quali di età compresa tra 30 e 44 anni, stando ai dati del governo.



La cannabis prodotta da due aziende di Stato - La vendita in farmacia è l'ultima delle tre fasi previste dalla legge approvata nel 2013 sotto la presidenza di Jose Mujica: le prime fasi hanno visto la registrazione di oltre 6.948 coltivatori a domicilio per consumo personale e di 63 club per fumatori autorizzati alla coltivazione in cooperativa. Alle farmacie la cannabis viene fornita da due aziende di Stato, poste sotto protezione militare.