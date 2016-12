Bangladesh, quattro arresti per l'omicidio del cooperante italiano Cesare Tavella

Tuttavia la rivendicazione di sedicenti terroristi dello Stato islamico non ha mai convinto le autorità bengalesi. Già a inizio ottobre il ministro dell'Interno, Asaduzzaman Khan, aveva detto che gli omicidi dei due cooperanti, Tavella e il cittadino giapponese ucciso pochi giorni dopo, "hanno la stessa origine e non riguardano i militanti dello Stato islamico, che non è presente in Bangladesh".



Gli arrestati sono Chakti Russell, Kala Russell (detto anche Bhagna Russell), Shooter Rubel e Sharif. Interrogati dalle autorità, avrebbero detto di essere stati assoldati da un "big brother" intenzionato a creare il caos nel Paese.



"Ucciso perché bianco" - Tavella non sarebbe stato ucciso per il suo impegno come cooperante. Ma solo perché si sarebbe trovato al posto sbagliato nel momento sbagliato. Gli investigatori hanno infatti spiegato che i killer, professionisti, l'avrebbero scelto solo "perché bianco", così come richiesto dal mandante.