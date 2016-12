Bangladesh, è caccia allo straniero: dopo Tavella ucciso un turista giapponese

Tavella era stato colpito proprio da tre proiettili, sparati alle spalle da distanza ravvicinata. "Uno dei proiettili ha colpito la mano sinistra perforandola. E' stato colpito poi due volte alla schiena", aveva detto il medico legale Qazi Abu Shama al termine dell'autopsia.



Site: "C'è rivendicazione Isis" - La direttrice del Site, Rita Katz, riferisce sul suo profilo Twitter che "l'Isis ha rivendicato anche l'uccisione del 66enne turista giapponese in Bangladesh". Anche per la morte di Tavella fu proprio Site a divulgare la presunta rivendicazione dello Stato islamico.



Hoshi Koniyo era già stato diverse volte nel Paese asiatico e stava lavorando a un progetto agricolo a Rangpur, 300 chilometri a nord della capitale Dacca. Lo ha reso noto la polizia. L'uomo è stato bloccato stamane in strada, mentre era a bordo di un risciò, da tre uomini in moto che gli hanno sparato. La polizia ha detto che quattro persone sono state interrogate, ma nessuno è stato arrestato.