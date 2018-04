29 marzo 2018 08:21 Cinque giochi... criminali! Non si può sempre salvare il mondo, qualche volta cambiare prospettiva è davvero divertente

Contando quante volte abbiamo salvato il reame/mondo/universo nelle nostre scorribande a base di videogiochi, molto probabilmente possiamo concederci ogni tanto qualche passaggio radente nel lato oscuro dei videogame e impersonare dei criminali più o meno incalliti, no? Ecco una cinquina di videogame di stampo criminale, ricchi di rapine, malviventi, prigioni e magari qualche rocambolesco inseguimento, che ci sta sempre bene.

A WAY OUTFresco fresco di pubblicazione spunto per questa mini-selezione, A Way Out (qui la nostra recensione) è il nuovo videogame cooperativo targato Electronic Arts che ci mette nei panni (a strisce…) di due detenuti intenti a fuggire da un carcere e far perdere le proprie tracce alla Polizia. Parlando di questo gioco bisogna necessariamente usare il plurale, dal momento che è studiato per essere necessariamente affrontato in due online (basta una sola copia per giocare in due) oppure offline spalla a spalla di fronte la stessa TV. Una vera e propria scommessa dall’autore del toccante Brothers che, tra l’altro, sembra funzionare particolarmente bene, richiedendo un alto tasso di complicità (è proprio il termine giusto) fra i due giocatori. Quando si parla davvero di intrattenimento di evasione…

GRAND THEFT AUTOÈ Il papà di tutti i videogame criminali moderni in pratica, la saga miliardaria di Rockstar Games che travolge e stravolge il mondo dei videogiochi a ogni nuovo capitolo e che è riuscita a conquistarsi anche un’importante fetta dell’intrattenimento online grazie all’aggiornatissimo Grand Theft Auto Online. Il grande successo di Grand Theft Auto sta nel fornire al giocatore un alto tasso di libertà nel modo di interpretare il proprio losco protagonista, abbinando alla storia criminale che fa da sfondo alle vicende, ambientazioni open world divertenti da esplorare e da vivere, senza scordarsi mai di condire il tutto con un po’ di humor nero, che non guasta mai. Già si parla molto del sesto, misterioso episodio: dove sarà ambientato secondo voi?



PAYDAYUn videogame "malvivente" che si concentra su un’attività tipica della criminalità: le rapine. Sviluppati da Starbreeze Studios e pubblicati praticamente su qualsiasi piattaforma di gioco degli ultimi 10 anni - non ultima Nintendo Switch - Payday e relativo seguito declinano la classica azione degli sparatutto in prima persona alle situazioni tipiche di una rapina a mano armata a una banca: i giocatori dovranno cooperare per studiare bene il colpo, eseguirlo senza scatenare il caos e fuggire incolumi, possibilmente con un bel malloppo. Senza dimenticare di indossare qualcuna delle stilosissime maschere di cui il gioco è zeppo!

MAFIAUna serie di giochi ci cui come italiani, magari non possiamo andare propriamente fierissimi, ma in ogni caso si parla di un punto di riferimento per quanto riguarda i videogame a sfondo criminale. I primi due capitoli ricordano da vicino le ambientazioni de Il Padrino, Gli Intoccabili e di tutta la cinematografia che riprende le attività mafiose negli Stati Uniti nel periodo del Proibizionismo mentre il terzo, recente episodio è ambientato negli anni ‘60 e tratta il delicato tema della mafia “nera” della zona di Haiti e dintorni. Il protagonista di Mafia III, un afro-americano reduce dalla guerra del Vietnam, è certamente tra i personaggi più interessanti e tribolati che abbiamo incrociato in tempi recenti, motivo in più per conoscere da vicino questo interessante videogame.