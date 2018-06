Valentina Nappi per la parodia porno di Final Fantasy 7

Valentina Nappi nuovamente accostata al mondo dei videogiochi , questa volta per una parodia pornografica e non per le sue dirette streaming mentre gioca ( ve ne abbiamo parlato qui ).

La pornoattrice napoletana è infatti alle prese con la realizzazione di un adattamento hard di Final Fantasy 7, uno dei capitoli più apprezzati della saga di giochi di ruolo giapponese di Square Enix che presto ritornerà su PlayStation 4 con un remake, in cui intepreterà una delle protagoniste più acclamate, Tifa.



Nella foto pubblicata sul suo profilo Twitter, dove proprio oggi si è sentito parlare della prima volta dell'iniziativa, la Nappi ha posato con il classico costume dell'eroina del gioco, in tutto e per tutto identico a uno di quelli che le cosplayer vestono in occasione di eventi e fiere dedicate agli appassionati.



Chissà se è stata la sua passione per la saga (le sue dirette erano incentrate proprio sull'ultimo capitolo di Final Fantasy) a convincere la produzione a selezionarla come membro del cast...