11 gennaio 2018 16:42 Nintendo Direct Mini: tutti gli annunci! Un nuovo appuntamento con Nintendo per scoprire quello che potremo aspettarci nei prossimi mesi

Si è tenuto oggi pomeriggio, 11 gennaio, un nuovo Nintendo Direct: si tratta degli appuntamenti che la casa di Kyoto organizza periodicamente per solleticare i suoi fan, promettendo nuovi giochi e dando notizie interessanti su quello su cui sta lavorando. Il Direct di gennaio era molto atteso perché, come già spiegato nella nostra rubrica Nintendoland, c’erano alcuni dubbi su come Nintendo avrebbe affrontato il 2018 dopo la sbornia dell’anno scorso. Vediamo com’è andata.

Intanto, partiamo da due giochi visti su Wii U che vedranno nuova vita su Nintendo Switch: il primo è Hyrule Warriors Definitive Edition, si tratta di un gioco del genere “musou” (combattimenti a perdifiato!) che verrà aggiornato e riproposto su Switch completo di tutti i personaggi, le mappe, le missioni aggiuntive e i DLC già resi disponibili nelle versioni per Wii U e 3DS. In più, troveremo nel gioco anche un Link ispirato al modello visto in The Legend of Zelda: Breath of the Wild. La nuova versione di Hyrule Warriors arriverà in primavera.

Donkey Kong Tropical Freeze ha invece una data più precisa, il 4 di maggio. Si tratta sostanzialmente del gioco originale, a cui è stata aggiunta una nuova modalità dedicata a Funky Kong, che dovrà utilizzare mosse specifiche (doppi salti, planate, eccetera) nei livelli del gioco. Tropical Freeze sarà nuovamente giocabile sia in modalità singola che in cooperativa.

Parlando di novità più succose, Super Mario Odyssey vedrà esordire una nuova modalità dedicata al fratello meno fortunato della coppia, Luigi. Si tratterà di un aggiornamento gratuito che prevederà due diverse modalità basate su palloncini: i giocatori dovranno in un caso nasconderli nel mondo di gioco e nell’altro ritrovarli. Inoltre saranno aggiunti tre nuovi abiti da acquistare: gli occhiali Sunshine Shades, completi di abito coordinato, un cappello da musicista (anche questo completato da un vestito), e un elmo da cavaliere con relativa armatura.

Restiamo in casa Mario per annunciare la pubblicazione, attesa in primavera, di un nuovo gioco sportivo a tema mariesco: si tratta di Mario Tennis Aces, l’ultimo nato nella fortunata serie sportiva dedicata a Mario. Nel trailer abbiamo potuto ammirare in azione Mario, Wario e Waluigi, mentre Nintendo ha dichiarato che per la prima volta dai tempi di Mario Tennis Power Tour su Game Boy Advance, un gioco tennistico di Mario avrà una modalità “storia” basata su una gran varietà di missioni, battaglie contro i boss e altro ancora.

Dark Souls, il difficilissimo ma affascinante campione d’incassi di From Software, dopo aver preso a ceffoni giocatori di ogni estrazione ed età su PlayStation e Xbox, arriverà a menare le mani anche su Switch in una versione migliorata che, però, non sarà esclusiva visto che l’aggiornamento è previsto anche per PlayStation 4 e Xbox One. Dark Souls Remastered sarà pubblicato a partire dal 24 maggio.

Chiudiamo tornando in casa Mario, ma restando in Italia: Mario + Rabbids: Kingdom Battle, sviluppato negli uffici milanesi di Ubisoft, vedrà un’aggiunta importante alla sua rosa di combattenti. Si tratta dell’iconico scimmione Donkey Kong che, a partire dalla prossima primavera, sarà protagonista di una nuova storia ambientata in un mondo completamente nuovo ed esclusivo.