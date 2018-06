Fortnite supera i 100 milioni di dollari di ricavi su iPhone

A soli tre mesi dalla sua pubblicazione, Fortnite per iPhone ha già raggiunto quota 100 milioni di dollari di ricavi, superando Clash Royale nella classifica dei giochi più remunerativi di iOS nei primi 90 giorni di disponibilità.



Realizzato da Epic Games, storica casa di sviluppo che ha dato i natali a capolavori del genere sparatutto come Unreal e Gears of War, Fortnite sta macinando successi grazie alla struttura free-to-play della modalità Battaglia Reale, ovvero quella che non richiede un pagamento per il download dell'applicazione e giocare, ma prevede piccoli acquisti "in-app" per poter ottenere equipaggiamenti e oggetti di natura semplicemente estetica.



Il primo torneo eSport di Fortnite metterà in palio proprio l'astronomica cifra di 100 milioni di dollari, un investimento che senza dubbio rientrerà nelle casse di Epic, visto che il gioco è inarrestabile anche sulle altre piattaforme su cui è disponibile (PC, Mac, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch).