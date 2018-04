Minecraft: raggiungiamo il Nether

Prima di avventurarci, assicuriamoci di esserci preparati a dovere. È opportuno lasciare a casa equipaggiamenti preziosi (in diamante, incantati o comunque qualsiasi cosa che non vorremmo perdere) per evitarci futuri – e amari – rimpianti. Quindi procuriamoci: un set di armatura completo in ferro, almeno un arco e una buona quantità di frecce, un’ascia o una spada in ferro, dei picconi di ferro ed i materiali necessari per fabbricarne di nuovi, un banco da lavoro, un’ottima scorta di torce, l’acciarino, almeno dieci blocchi di ossidiana, una buona quantità di scale e una bella scorta di blocchi di pietra. Adesso possiamo finalmente raggiungere il Nether! Una volta arrivati nella nuova dimensione, è opportuno utilizzare i blocchi di pietra che abbiamo portato con noi per rinchiudere in una stanza il portale di arrivo, così da proteggerlo dalle minacce esterne. Non è importante l’estetica, quanto piuttosto la velocità, specialmente se ci ritroveremo in uno spazio aperto.



Il Nether è illuminato da luce fioca costante, con picchi frequenti dovuti alla massiccia presenza di lava, una delle minacce maggiori durante l’esplorazione di questa dimensione. Questa dimensione è collegata al mondo principale, secondo un preciso rapporto: ogni blocco percorso nel Nether corrisponde ad otto nell’altra dimensione. Se, per esempio, partendo dal portale all’inferno, percorreremo una distanza pari a cento per poi costruire un secondo portale per tornare nel mondo principale, ci ritroveremo a 800 blocchi di distanza dal punto di partenza. È possibile, quindi, utilizzare il Nether per compiere grandi spostamenti sfruttando questa meccanica.



L’acqua, in questa dimensione, non è presente, né può essere portata sfruttando le maniere tradizionali. Anche per questo la lava è particolarmente pericolosa! Inoltre, non potrete utilizzare i letti per riposarvi: se proverete a farlo, il vostro comodo materasso esploderà provocando ancora più danni della dinamite. È importante utilizzare i blocchi di pietra e le torce per creare delle strutture riconoscibili a distanza: nel Nether non potremo utilizzare i classici strumenti per orientarci, quindi è opportuno segnare il nostro percorso così da non perderci. Grazie all’acciarino e all’ossidiana di scorta, comunque, potremo in ogni caso costruire un portale di emergenza per fare ritorno al mondo principale, ma è sempre preferibile tornare dal punto di partenza!



Ora che abbiamo scovato la strada che porta all’inferno non ci resta che aspettare la prossima settimana per conoscere le creature che abitano il Nether e le risorse che saremo in grado di ottenere!