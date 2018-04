Minecraft: i villaggi e i loro abitanti

I "villici" di Minecraft 1 di 6 2 di 6 3 di 6 4 di 6 5 di 6 6 di 6 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Ognuno dei personaggi che si incontrano in Minecraft ha una professione che ne determina l'aspetto. leggi tutto

Ogni villico ha una professione, che ne determina l’aspetto. Molte di queste hanno, a loro volta, diverse carriere possibili che influenzeranno gli oggetti disponibili per gli scambi; vediamole in ordine: per ognuno indicheremo alcuni degli oggetti utili che potrete ottenere.



Agricoltore

Carriere: agricoltore, pescatore, pastore, fabbricatore di frecce;

Oggetti utili: patate, carote, zucche, lana;



Bibliotecario

Carriere: bibliotecario, cartografo;

Oggetti utili: carta, libri di incantesimi;



Chierico

Carriere: chierico;

Oggetti utili: incantamenti;



Fabbro

Carriere: corazzaio, armaiolo, fabbro di attrezzi;

Oggetti utili: armature, armi e attrezzi già incantati;



Macellaio

Carriere: macellaio, cuoiaio;

Oggetti utili: pelli, cibarie;



Nitwit

Carriere: nessuna

Oggetti utili: nessuno! Il Nitwit è privo di impiego e non potrete effettuare scambi con lui.



Un’ulteriore utilizzo estremamente pratico dei villici è sfruttarne la forza lavoro! Gli agricoltori, ad esempio, sono in grado di curare i campi in assoluta autonomia. Possiamo sfruttare questa particolarità preparando, nel territorio del villaggio, le coltivazioni che ci risultano utili: i contadini li cureranno e potremo di tanto in tanto raccogliere i frutti del loro lavoro.



Per questa settimana è tutto! Raccogliere gli attrezzi, il cibo e gli smeraldi ed andate alla ricerca di un villaggio. La prossima settimana ci prepareremo ad esplorare una nuova, pericolosa, dimensione!