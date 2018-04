5 aprile 2018 08:54 Minecraft: binario alimentato, parte 2 Concludiamo la nostra prima ferrovia semi automatica!

Oggi metteremo un punto sul discorso cominciato la settimana scorsa: abbiamo capito come funzionano i binari alimentati, quali componenti ci servono e come trasmettere un segnale dall’alto verso il basso utilizzando le torce di pietra rossa. Prepariamoci a scoprire l’ultimo pezzo del nostro meccanismo e ad assemblare il tutto!

Il circuito che stiamo per vedere non è in realtà fondamentale per il funzionamento della rotaia ma, essendo utile in molteplici occasioni, lo inseriremo lo stesso. Si tratta di una “T Flip-Flop” e permette di trasformare un input automatico in un input manuale (basandoci sulle definizioni che abbiamo dato in questo episodio). Grazie a questo strumento, potremo fare sì che un pulsante o una pedana a pressione funzioni alla stessa maniera di una leva.

Ci serviranno due pistoni appiccicosi, qualche blocco di qualsiasi materiale, due ripetitori e un po' di pietra rossa. L’input arriva, seguendo l’immagine, al blocco di destra, e permette di azionare in sequenza entrambi i pistoni. Il blocco di materiale attaccato al secondo pistone viene spinto verso la torcia di pietra rossa che, alimentandolo, attiva il ripetitore che funge da collegamento per l’output. Con un nuovo input, il blocco verrà rimosso dalla torcia, cancellando il segnale in uscita.



Facciamo attenzione alle direzioni: uno dei due pistoni punta verso l’alto, l’altro verso l’output, ed entrambi i ripetitori vanno posizionati in direzione del segnale in uscita.