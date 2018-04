29 marzo 2018 09:47 Minecraft: binario alimentato, parte 1 Mettiamo in pratica quello che abbiamo imparato sulla pietra rossa

Nelle scorse settimane abbiamo appreso le basi sul funzionamento di un circuito di pietra rossa. Le possibilità che questo materiale apre, come detto, sono sterminate; cominciamo da un meccanismo semplice, utilizzando unicamente materiali reperibili nel mondo principale, evitando di chiamare in causa dimensioni non ancora esplorate.

Come mostrato nell’immagine, quello che andremo a costruire sarà un binario alimentato con l’aggiunta di uno scambio regolato da un segnale di pietra rossa. Osserveremo passo passo i componenti necessari (senza soffermarci su quelli già affrontati nei precedenti appuntamenti), osservando poi separatamente i circuiti che lo compongono per capirne meglio il funzionamento.

Minecraft: le ricette per creare uno scambio 1 di 4 2 di 4 3 di 4 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci Vediamo come costruire le componenti accessorie per creare un binario alimentato da pietra rossa e uno scambio. leggi tutto Nella galleria che vedete qui sopra abbiamo le ricette che ancora mancavano all’appello e che ci serviranno per comporre il nostro circuito. Vale la pena notare alcune cose: i binari alimentati sono certamente più costosi delle loro controparti “inerti”, sostituendo lingotti d’oro a quelli di ferro, ma non servirà costruire l’intera ferrovia con loro – ci arriveremo tra poco; per recuperare le palle di gelatina dovremo andare a caccia di gelatine, dei nemici verdastri e saltellanti.



Queste creature si possono trovare in qualsiasi bioma a una profondità di almeno 40 oppure nelle paludi, in particolar modo di notte ma mai con la luna nuova – e con un picco di probabilità se in cielo è visibile la luna piena. Gli esemplari più grandi sono molto pericolosi, per cui fate attenzione! Se siete unicamente interessati alle palle di gelatina, potete ignorarli: soltanto i mostri più piccoli ne lasceranno cadere qualcuna, una volta abbattuti.

I binari alimentati prendono segnale da fonti adiacenti. Sono in grado inoltre di trasmettere tra loro il segnale, come si può vedere nell’immagine, perdendo potenza solo dopo nove blocchi. Un carrello, transitando su un binario alimentato, riceve una spinta che lo porta immediatamente alla massima velocità raggiungibile; i successivi binari alimentati non forniscono ulteriore accelerazione, ma prevengono la decelerazione.



Questa spinta si perde gradualmente sui binari convenzionali, più o meno velocemente a seconda dell’inclinazione della rotaia. Su un circuito piano, per evitare che i carrelli si fermino potete inserire un binario alimentato ogni sette. Un binario alimentato inattivo (privo di segnale) frena i carrelli che vi transitano.