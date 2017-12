I migliori videogiochi per il ColecoVision

È il 1982 quando Coleco, casa di produzione americana, lancia sul mercato il suo ColecoVision, conosciuto in Europa con il nome CBS ColecoVision. Per tutti gli altri era semplicemente “il Coleco”. Erano i tempi del grande boom dei videogiochi in cui combattevano senza esclusione di colpi il ColecoVision, appunto, l’Atari 5200 e l’Intellivision di Mattel, battaglie appena precedenti (sarebbe successo nel 1983) alla crisi che colpì in modo durissimo l’industria dei videogiochi e portò anche Coleco a ritirare la sua console dal mercato, nel 1984.



Sono circa 145 i giochi usciti per ColecoVision, tra cui non mancano serie famose e versioni eccellenti dei giochi che, al tempo, si potevano trovare solo nei bar e nelle sale giochi. Un successo decretato dalle tantissime console (alcune fonti indicano in sei milioni di unità la distribuzione totale) che Coleco riuscì a piazzare nelle case dei videogiocatori. Tra i tanti giochi disponibili abbiamo selezionato quelli che, secondo noi, sono i migliori: per godere al meglio della galleria, vi consigliamo di espanderla a tutto schermo e di non perdervi le didascalie.