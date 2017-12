19 dicembre 2017 11:45 Con PlayLink, PlayStation e smartphone espandono i videogiochi Un nuovo modo per giocare su PS4 in famiglia e con gli amici: preparate cellulari e tablet per unʼesperienza diversa dal solito

SingStar Celebration è il classico party game in cui dovrete dare sfoggio delle vostre doti canore con trenta classici della musica pop. Qualche mese fa, Sony ha svelato una nuova iniziativa chiamata PlayLink. Si tratta di un modo diverso di intendere il videogioco, sfruttando la vostra PS4 per trasformare tablet e smartphone in dispositivi con cui giocare insieme agli amici. Immaginate di radunarvi attorno alla TV e sfidarvi a suon di domande e risposte, prove canore o minigiochi esilaranti: questo (e molto altro) è il nuovo concept di social gaming.

DIMMI CHI SEI!Tutto è cominciato con Dimmi chi sei!, un party game gratuito creato da Wish Studios che ha avuto il compito di tracciare la strada e far capire le potenzialità di PlayLink. Con questo gioco, un massimo di sei persone possono sfidarsi con quiz che mettono alla prova la loro conoscenza sui gusti e gli hobby di amici e familiari. Grazie a un migliaio di domande più o meno compromettenti (ma potrete anche crearne di personalizzate, sfruttando l'app gratuita su smartphone), sfide di disegno in cui scarabocchiare sulle foto degli amici o contest fotografici a suon di selfie improbabili, il gioco sfrutta l'interfaccia touch dei dispositivi smart per provare quanto davvero conosciate a fondo gli altri giocatori.

Ciascuna partita si svolge attraverso cinque turni, ognuno dei quali ha un tema specifico che caratterizza le domande. Questi quiz possono essere generici, del tipo “chi è tra voi il cuoco peggiore?”, o focalizzati su un singolo membro del gruppo, aspetto che porta il più delle volte a creare domande compromettenti e assistere alle esilaranti reazioni degli amici più... irascibili e permalosi! Nel caso in cui la stessa risposta sia stata data anche da altri giocatori del gruppo, i punti che riceverete saranno moltiplicati.

Al termine dei cinque round, tutti i giocatori devono partecipare alla prova finale, che consiste nello scattare un selfie seguendo un tema scelto dal gioco, differente per ogni persona. Potreste trovarvi ad esempio a scattare una foto con una posa buffa, un'espressione di gioia o una faccia imbronciata, e così via. A questo punto, l'app passerà la vostra foto a uno degli amici, che dovrà personalizzarla con disegni, sticker ed effetti speciali attenendosi a un tema specifico scelto ancora una volta dal gioco. Man mano che completerete le personalizzazioni, il gioco mostrerà su schermo i selfie modificati, e i giocatori dovranno votare quelli più riusciti in base alla pertinenza con il tema e la migliore creatività. Ovviamente, chi totalizzerà più punti risulterà il vincitore della partita.

Hidden Agenda è un thriller interattivo in cui le scelte prese dal gruppo andranno a influenzare il corso della storia. Ogni giocatore avrà un obiettivo che dovrà cercare di raggiungere, creando alleanze improbabili con altri giocatori o cercando di mettere i bastoni tra le ruote al proprio migliore amico pur di ottenere ciò che si vuole. BELLO, MA COME FUNZIONA?L'idea alla base di PlayLink è piuttosto semplice: collegando la vostra PlayStation 4 e i dispositivi smart alla stessa rete domestica, il software rileverà la presenza di tablet e smartphone che potrete utilizzare come controller, a patto di aver scaricato l'app gratuita di PlayLink per Android e iOS. Nel caso in cui non disponeste di una rete domestica, potrete comunque sfruttare una funzione molto interessante della console, che svolgerà il ruolo di hotspot e vi consentirà di collegare tutti i dispositivi a una rete wireless creata per l'occasione. Una volta associati tutti i tablet o smartphone necessari, vi basterà avviare il gioco (che potrà essere acquistato e scaricato direttamente dalla console, tramite il negozio digitale PlayStation Store) e iniziare la partita.

Il numero massimo di dispositivi varia in base al gioco che sceglierete: Dimmi chi sei!, Sapere è Potere e Hidden Agenda supportano fino a sei utenti, mentre altri titoli come SingStar Celebration arrivano a un massimo di otto giocatori. Esperienze social come Frantics o Planet of the Apes: Last Frontier (il gioco interattivo dedicato a Il Pianeta delle Scimmie) sono adatti anche a gruppi più piccoli e supportano un massimo di quattro persone, mentre non mancheranno in futuro titoli più cinematografici che saranno basati su PlayLink ma che non saranno necessariamente legati al concetto di social gaming.

Plante of the Apes: Last Frontier è un'avventura ambientata nell'universo de Il Pianeta delle Scimmie in cui potrete guidare un gruppo di umani o una cellula nomade di scimmie. ESPERIENZE PER TUTTI I GUSTIAnche se PlayLink è piuttosto recente, l'iniziativa di Sony può già contare su una buona varietà di generi: gli amanti dei quiz potranno scegliere di riunirsi attorno alla TV e mettersi alla prova con Sapere è potere, una sfida a chi totalizzerà il maggior numero di risposte esatte per scalare la Piramide del Sapere e ottenere il premio finale. Per rendere il tutto più divertente e pepato, ogni giocatore può sfruttare un asso nella manica, andando ad aggiungere un po' di difficoltà agli avversari per batterli sul tempo. Potrete ricoprire di ghiaccio il tabellone, obbligando un giocatore a romperlo per poter dare una risposta, o ancora sporcarlo con una macchia di inchiostro che il malcapitato di turno dovrà ripulire per visualizzare tutte le risposte disponibili. Coloro che riusciranno ad arrivare al gran finale si troveranno ad affrontare una raffica di domande su vari argomenti che porteranno a un esaltante testa a testa, dove ogni errore sarà fatale.

Hidden Agenda è un thriller interattivo in cui sei persone potranno collaborare per dare la caccia a un famigerato assassino noto come “Trapper”. Il gioco, sviluppato dallo stesso team autore di Until Dawn, sarà caratterizzato da una trama che porterà a conseguenze differenti in base alle scelte che prenderete. A ogni giocatore sarà affidato un obiettivo da raggiungere nel corso dell'avventura, aspetto che potrebbe portare uno o più amici a collaborare per uno scopo comune oppure a mettersi i bastoni tra le ruote per avere la meglio sull'altro. Il bello sta nella possibilità di influenzare le scelte di altri giocatori in base alle vostre azioni, con decisioni che potrebbero cambiare drasticamente la storia e portare a un finale differente. Un'avventura che metterà alla prova la vostra etica e spingerà i più determinati a prendere decisioni spesso controverse per raggiungere l'obiettivo assegnato dal gioco.

SingStar Celebration è l'evoluzione di una serie che da sempre rappresenta il genere dei party game su PlayStation. Qui potrete sfruttare il microfono dello smartphone per esibire le vostre doti canore con trenta classici della musica pop. Potrete duettare con un amico o sfidarvi cantando a squarciagola, con la possibilità di caricare un video (solo in caso siate in possesso di una PlayStation Camera, la telecamera da collegare alla PS4) della vostra migliore performance sullo speciale social network di SingStar.

Planet of the Apes: Last Frontier è un'avventura ambientata tra gli eventi di Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie e The War: Il Pianeta delle Scimmie, che vi permetterà di guidare un gruppo di esploratori umani e una cellula nomade di scimmie in una trama originale creata per l'occasione. Un viaggio in cui, ancora una volta, le scelte che farete andranno a influenzare l'intero gruppo e potranno persino essere messe in discussione dagli altri membri del party, portando a risvolti inaspettati in quello che rappresenta un vero e proprio film interattivo ambientato in uno degli universi fantascientifici più amati del panorama cinematografico. Durante le scene dovrete prendere tante decisioni (spesso scomode) in fretta, aspetto che vi obbligherà a ragionare velocemente per valutare tutti i possibili scenari e fare la scelta più appropriata.

Erica è senza dubbio uno dei giochi più attesi e interessanti di PlayLink, ma a differenza degli altri sarà un'avventura da vivere in solitaria, con la possibilità di cambiare l'esito della trama in base alle proprie scelte. Un esempio delle potenzialità e future evoluzioni di PlayLink risiede nell'intrigante Erica. In questo gioco, che sarà disponibile nel 2018, potrete vivere un'avventura in cui la trama si evolverà in base alle vostre scelte. La ramificata storia del gioco cambierà in base alle azioni che sceglierete di compiere sfruttando il vostro smartphone, andando a svelare ulteriori tasselli nel complesso passato della protagonista, che deve fare i conti con un assassino a piede libero che tormenta la sua vita. Al contrario di Hidden Agenda, che in modo simile dona al gruppo la possibilità di votare tramite smartphone e scegliere come si evolverà la trama in base alle decisioni prese dalla maggioranza, Erica sarà un'avventura da vivere esclusivamente in solitaria: le sue numerose sfaccettature promettono di offrire diverse interpretazioni della storia e vi daranno la possibilità di affrontare più volte l'avventura per capire cosa sarebbe cambiato prendendo una decisione diversa.