Vietnam: due mani giganti sorreggono il New Golden Bridge

Il Cau Vang, conosciuto anche come Golden Bridge, è diventata in questi giorni una delle maggiori attrazioni turistiche vietnamite. Turisti da tutto il mondo lo raggiungono non solo per il bellissimo paesaggio dove sorge - le colline di Ba Na, circondate dai monti della Catena Annamita - ma perché il governo ha disposto la costruzione di due mani giganti poste a "sorreggere" il famoso ponte d'oro: nuove ma rovinate ad arte affinché sembrino antiche, queste mani di pietra stanno facendo il giro del mondo grazie alle foto e ai video postati dai turisti sui social media. Stando alla stampa locale, fanno parte di un progetto da 2 miliardi di dollari pensato per incoraggiare il turismo.