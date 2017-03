Videobombing di due bimbi: rovinato il collegamento TV di papà

L'abito stirato, la cravatta d'ordinanza, lo studio in ordine: Robert E. Kelly, professore alla Pusan National University, aveva preparato tutto per l'intervista con una delle TV più autorevoli del pianeta, la BBC, nella quale doveva parlare della situazione in Corea del Sud. Ma proprio nel bel mezzo della trasmissione, a mandare all'aria tutta la preparazione sono stati i due figli del protagonista dell'intervista, che hanno fatto irruzione nello studio di papà. E a quel punto nessuno è riuscito a trattenere le risate per il videobombing fuori programma.