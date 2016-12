21 aprile 2015 Va a oltre 600 km/h, il treno più veloce al mondo che ha superato il suo stesso record Gli Shinkansen a levitazione magnetica che portano i passeggeri da Tokyo a Osaka Tweet google 0 Invia ad un amico

11:07 - Sono i mezzi di trasporto per passeggeri più veloci al mondo: i cosiddetti "treni proiettile". Questo modello di Shinkansen, che va a levitazione magnetica, ha superato il suo stesso record andando a 603 km/h. La linea ferroviaria giapponese dopo tutto è quella più avanzata con centinaia di treni che ogni giorno portano ritardi minimi (quando li portano). La linea a levitazione magnetica, chiamata "Maglev Line", usa un'innovativa tecnologia in cui i magneti di polarità opposta tra la base del mezzo di trasporto e i binari permettono al treno di non toccare mai le rotaie, se non quando è fermo (l'unico attrito è quindi quello dell'aria).