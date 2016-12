20 aprile 2015 Ubriaco si fa tatuare un Pokémon orrendo Un misto d alcol e Xanax e il danno è fatto: un 27enne inglese si è trovato sulla pancia uno dei tattoo più brutti di sempre...e la Rete non perdona Tweet google 0 Invia ad un amico

08:13 - Certo il risveglio di questo 27enne inglese non deve essere stato dei migliori, soprattutto quando ha scoperto il simpatico "decoro" che aveva sulla sua pancia. "Potevate fermarmi, non stavo bene. Ero ubriaco e sotto Xanax", è stata l'unica cosa che ha detto ai suoi amici dopo aver visto il tatuaggio orrendo di Charmander, un Pokémon di prima generazione al lato del suo ombelico. Di certo, un tattoo talmente brutto non poteva passare inosservato sui social...anzi, su Twitter c'è chi si appresta anche già a produrre a una t-shirt con questo indimenticabile tatuaggio.