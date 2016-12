20 aprile 2015 Tutti i colori della Terra: l'uomo faccia a faccia con la bellezza del nostro pianeta Negli scatti di Dustin Wong, 31enne che ha lasciato il suo lavoro di ingegnere per girare il mondo, c'è tutta la magia dell'interazione tra l'uomo e la natura Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - La magia della Terra, i suoi colori, la sua potenza. E l'interazione tra la natura e quell'umanità che la popola, la abita e la vive ogni giorno. Negli scatti del fotografo Dustin Wong, 31enne di origini hawaiane, il nostro pianeta sembra esplodere quando si trova faccia a faccia con l'uomo, quando "parla" con lui. E c'è qualcosa di unico in queste foto scattate dall'ex ingegnere che, l'anno scorso, decise di abbandonare il suo lavoro per girare il mondo. In compagnia solo della sua macchina fotografica.