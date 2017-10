8 febbraio 2016 Star Wars, a Milano dilaga la Rollinz-mania Per riuscire a completare la collezione dei pupazzetti "stellari" gli appassionati si sono radunati presso la discoteca ClubHaus80s per scambiarsi gli ultimi pezzi

11:49 - Nata come un gioco, è diventata prima una campagna virale e poi un successo clamoroso: a Milano dilaga la mania degli Star Wars Rollinz. I pupazzetti della saga vengono distribuiti ai clienti dei supermercati Esselunga, ma finire la collezione "stellare" diventa difficile. E' per questo che gli appassionati si sono ritrovati nella discoteca milanese ClubHaus80s per scambiarsi gli ultimi (introvabili) pezzi. E non sono mancati neppure i combattimenti con le spade laser.