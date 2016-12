Sette giorni di ferie, un mese a casa: benedetto 2016, l'anno dei ponti

Sette giorni di ferie possono bastare per stare un mese o casa, o meglio, in vacanza. Date un'occhiata al calendario e vedrete che non è un'utopia considerato che nel 2016 molte festività cadranno a ridosso del weekend. Facendo due calcoli e programmando in anticipo le vacanze insomma si può approfittare di questa rara congiuntura. Un esempio concreto? L'anno nuovo si apre con un venerdì, l'Epifania cade di mercoledi: con due giorni di ferie (giovedì 7 e venerdì 8) si potrà lavorare solo due giorni su dieci